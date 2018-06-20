عقوب يشدد على تفعيل أقسام وفرق مكافحة العدوى في المرافق الصحية في المناطق المحررة في درنة

درنة 20 يونيو 2018 (وال) – شدد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب على ضرورة تفعيل أقسام وفرق مكافحة العدوى في المرافق الصحية في المناطق المحررة في درنة.

وأوضح عقوب أن هذا الإجراء بعد اطلاعه على تقرير الهلال الأحمر الليبي فرع درنة حول انتشار بعض الأمراض الجلدية في مركز إيواء النازحين في منطقة باب طبرق، الذي يؤوي أكثر من 80 عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات داخل المدينة.

ودعا وكيل عام وزارة الصحة حسب المكتب الإعلامي للوزارة، مسؤولي الصحة في درنة إلى ضرورة إفادة ديوان الوزارة بالإجراءات المتخذة من قبلهم بالخصوص، بهدف كسر سلسلة العدوى وسرعة اتخاذ القرارات واحتواء الأوبئة.

وطالب بضرورة تسليط الضوء على أهمية الوقاية من العدوى وسرعة انتشال جثث الجماعات الإرهابية وممارسات مكافحة العدوى في أماكن تقديم الرعاية الصحية للمحافظة على سلامة المرضى.(وال – درنة) أ ف / أ د

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