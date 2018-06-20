انخفاض إنتاج النفط إلى 600 ألف برميل يوميا

أفاد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء، بأن إنتاج ليبيا من النفط الخام انخفض إلى ما بين 600 و 700 ألف برميل يوميا، بعد الاشتباكات التي اندلعت في مينائي راس لانوف والسدرة.

وأوضح المصدر، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”، أن المؤسسة الوطنية للنفط تبحث إمكانية تحويل بعض الصادرات النفطية من ميناء راس لانوف إلى مينائي البريقة والزويتينة.

يذكر أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال الخميس الماضي، إن الاشتباكات المسلحة بين قوات حفتر والجضران في منطقة الهلال النفطي تسببت في فقدان 400 ألف برميل من النفط يوميا.

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