الدولار الامريكي يختتم تعاملات السوق الموازي اليوم عند هذا المستوى

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في ختام التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء” بشكل طفيف, وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 6.830 دينار ليبي للبيع و 6.810 دينار للشراء بعد انخفاض مؤقت مساءاً.

وكان الدولار قد بدء تعاملات السوق الموازي اليوم بسعر 6.940 دينار وتراجع بشكل طفيف إلى أن وصل إلى 6.790 دينار لكنه عاود الارتفاع في ختام السوق.

وألقت الاحداث الاخيرة بظلالها على ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار حيث تسببت التوترات العسكرية الحاصلة في الهلال النفطي التي يقودها الجضران على منطقة الهلال النفطي وتحوي على عدد كبير من والموانئ النفطية, وكان سعر صرف الدولار سجل قبل اجازة العيد 6.53 في السوق السوداء، ولم يشهد تغيراً كبيراً بعد هجوم الهلال النفطي الخميس لكنه ارتفع مع انتهى اجازة العيد.

يذكر أن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدت موجة صعود كبيرة بدأها الدولار مطلع شهر مايو وأرتفع الدولار بشكل قياسي خلال شهر رمضان ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.