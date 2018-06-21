شركة البريقة ترسل شحنات من الديزل والبنزين إلى درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة عيد حدوث لأخبار ليبيا 24 أن الشركة أرسلت وعن طريق الشركات الناقلة 600 ألف لتر من الديزل لمحطة تحلية المياه بمدينة درنة وزودت محطة الوقود بحي الساحل الشرقي الواقع تحت سيطرة الجيش الليبي بعدد 4 سيارات بنزين.

وأصاف حدوث أن الشركة تقوم بتزويد محطات الوقود في المناطق المجاورة للمدينة كالفتائح ومرتوبة وكرسة باسطوانات الغاز .

وتابع ” نعمل من خلال تعليمات الجهات المختصة بخصوص المناطق المحررة كذلك الأحياء ونحن على جاهزية تامة لتزويد مدينة درنة بالوقود والغاز في حال وصول التعليمات بذلك فالوقود متوفر وشركة البريقة تقوم بتوفير الوقود بجميع أنواعه”.

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