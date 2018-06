ترامب يتوعد بتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا

المتوسط:

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع أوروبا عن طريق فرض رسوم بنسبة 20% على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقاً فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديداً للأمن القومي.

وكتب ترمب على تويتر أمس الجمعة: “إذا لم يتم تفكيك وإزالة تلك الرسوم والحواجز قريباً، فإننا سنفرض رسوما 20% على جميع سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة. فليصنعوها هنا!”.

وتأتي تغريدة ترمب بشأن السيارات بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي للرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. واستهدف الاتحاد الأوروبي بدوره سلعاً أميركية تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات دولار مصدرة للاتحاد المؤلف من 28 دولة.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوماً بـ2.5% على سيارات الركوب المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25% على الشاحنات الخفيفة، فيما يفرض الاتحاد 10% على السيارات الأميركية المستوردة.

وتُصنع شركات السيارات الألمانية فولكسفاغن ودايملر وبي.إم.دبليو مركبات في الولايات المتحدة. وتُظهر بيانات القطاع أن صانعي السيارات الألمان ينتجون سيارات في ولايات الجنوب الأميركي التي صوتت لصالح ترمب في انتخابات 2016، أكثر من تلك التي يصدرونها إلى الولايات المتحدة من ألمانيا.

وتراجع مؤشر أسهم شركات السيارات الأوروبية تراجعا حاداً بعد تغريدة ترامب، وأغلق منخفضا 0.47%. وانخفضت أسهم شركتي صناعة السيارات الأميركيتين فورد وجنرال موتورز بعد التغريدة مباشرة، لكنها ارتفعت لاحقاً.

وتحقق وزارة التجارة الأميركية فيما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد الأمن القومي، وتقرر فتح باب التعليقات العامة في ذلك الصدد ليومين في يوليو، وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس يوم الخميس، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تحقيقها بحلول أواخر يوليو أو أغسطس.

وستنضم أي رسوم على السيارات المستوردة إلى قائمة حروب تجارية بدأها ترمب، بدعوى أنه يستهدف خلق وظائف وحماية الصناعات المحلية.

