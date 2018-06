تجارة الصين مع كوريا الشمالية تتراجع 57%

المتوسط:

أكدت بيانات الجمارك، اليوم السبت، تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية 56.8% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من 2018، لتسجل 887.4 مليون دولار.

وانخفضت الواردات من كوريا الشمالية 87% إلى 94.3 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو.

وبلغ إجمالي تجارة الصين مع كوريا الشمالية 230.87 مليون دولار في مايو مقارنة مع 173.7 مليون دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية 217.2 مليون دولار في مايو، في حين بلغت الواردات من كوريا الشمالية 13.65 مليون دولار، بحسب ما أظهرته البيانات.

