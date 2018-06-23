أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 23/6/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار بصعوده الملحوظ مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 23 يونيو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.600 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.689 ديناردينار.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.757 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.590 دينار 6.570 دينار اليورو 7.677 دينار 7.597 دينار الجنية الاسترليني 8.744 دينار 8.664 دينار الليرة التركية 1.407 دينار 1.327 دينار الدينار التونسي 2.52 دينار 2.44 دينار الجنية المصري 0.369 دينار 0.289 دينار الدولار الكندي 4.952 دينار 4.872 دينار الدينار الاردني 9.284 دينار 9.204 دينار حوالات دبي-تركيا 6.590 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.900 دينار كاش – 8.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.960 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.800 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 191.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 223.4 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 255.3 دينار

كسر الفضة = 2.7 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.