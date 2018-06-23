9.9 مليار دولار حجم الإيرادات النفطية خلال 5 أشهر الماضية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن حجم الإيراد النقدي من بيع النفط الخام في البلاد بلغ 9.9 مليار دولار خلال خمسة أشهر الماضية، بحسب خطاب أرسلته المؤسسة إلى مجلس النواب في 20 من شهر يونيو الجاري.

ووفقا لخطاب المؤسسة الذي نقله موقع ليبيا الاقتصادية، فأن حجم الإيرادات النقدية للبلاد خلال الفترة من أول يناير وحتى 31 مايو الماضي، وصل المحصل جراء البيع المباشر للنفط والغاز والمنتجات النفطية والبتروكيماويات واللدائن إلى 9,908 مليار دولار.

وأشار الخطاب، إلى أن هذا الإيراد النقدي يتضمن تحصيل الإدارة العامة لمحاسبة الشركات في صورة إيجارات سطحية وضرائب وإتاوات من الشركات الأجنبية صاحبة عقود الامتياز والمشاركة.

يشار إلى أن إنتاج النفط الليبي تراجع إلى ما بين 600 و700 ألف برميل يوميا بسبب إغلاق مينائي رأس لانوف والسدرة نتيجة للاشتباكات التي شهدتها منطقة الهلال النفطي بين قوات جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى بقيادة إبراهيم الجضران وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط، أثناء إغلاق مينائي رأس لانوف والسدرة نتيجة للاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي الأسبوع الماضي.

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