احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر يصل لـ 90 مليار دولار 

كشف رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى عن وصول احتياطي النقد الأجنبي لدى بلاده 90 مليار دولار أمريكي.

وقال أويحيى في مؤتمر صحفي، اليوم السبت “احتياطي الصرف في الخزينة العمومية في الجزائر يبلغ في الوقت الحالي 90 مليار دولار أمريكي”.

وتراجعت مصادر الجزائر من العملات الأجنبية منذ عام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط، لاعتماد البلاد بشكل كلي على عائدات النفط في تمويل موازنات التسيير وتوريد احتياجاتها.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 90 مليار دولار، مقارنة بأكثر من 106 مليارات دولار نهاية حزيران/يونيو 2017.

وتعتبر الحكومة الجزائرية أن هذا المستوى من احتياطات الصرف الأجنبي يبقى مقبولا وملائما، لا سيما بالنظر إلى المستوى الضعيف جدا لإجمالي الدين الخارجي المقدر بما يقترب من 4 مليارات دولار أمريكي.

