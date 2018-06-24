المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس تجري تقييم للأضرار في ميناء رأس لانوف

طرابلس 24 يونيو 2018 (وال)- قام مدير إدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس بزيارة ميناء رأس لانوف رفقة فرق الإطفاء والصيانة أثناء قيام بتقييم الأضرار الحاصلة جراء الهجوم العصابات الإرهابية على الموانئ النفطية .

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط – طرابلس – في بيان – أن الأستاذ خالد بوخطوة الذي يرأس لجنة الطوارئ في منطقة الهلال النفطي، تفقد تقييم الأخصائيين بدراسة المكان عن كثب؛ بغية تقدير الموعد المناسب لاستئناف العمل بالميناء .

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أنه سيتم الإعلان عن نتائج التقييم للشعب الليبي، ولسوق النفط العالمي في الوقت المناسب .

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه “بفضل الله تعالى وعونه وبجهود الجبارة التي بذلتها هذه الفرق، تم إخماد الحرائق في جميع الخزانات بحظيرة رأس لانوف، وذلك بعد طرد العصابات الإرهابية والمرتزقة الأفارقة المتحالفة بقيادة المجرم إبراهيم الجضران من المنطقة .

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه على الرغم من إن الأضرار التي لحقت بالخزانات “2” وخزان رقم “12” كانت جسيمة، إلا أن هؤلاء الشجعان قد تمكنوا من إنقاذ الخزانات “5” وخزان “6” بفضل العمل المثالي الجبار الذي قام به هؤلاء العاملين، وهو ما يسمح لنا بمتابعة عمليات التصدير إن شاء الله .

وتقدمت المؤسسة الوطنية للنفط بأسمى آيات الشكر والتقدير للجنود الليبيين، ولفرق الإطفاء والصيانة في كافة أنحاء ليبيا، ممن يخاطرون بحياتهم لإنقاذ ممتلكات ومقدرات الشعب الليبي، كما نسأل الله العزيز أن يتغمد برحمته كافة الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن مصلحة الوطن . (وال- طرابلس) ر ع/ ر ت

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