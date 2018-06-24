الوطنية للنفط تتفقد آثار هجوم الجضران

أجرى فريق مختص من المؤسسة الوطنية للنفط زيارة تفقدية لميناء راس لانوف برفقة فرق الإطفاء والصيانة الذين قاموا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمكان نتيجة الهجوم المُسلح الذي شنته قوات ابراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي.

وبدأ الإخصائيون في تقدير وتدوين حجم تأثر ميناء راس لانوف بالقتال المُسلح الذي دار مؤخرا بمنطقة الهلال النفطي، لتحديد الموعد المناسب لانطلاق أعمال الصيانة التي يحتاجها الميناء وتحديد الموعد المُتوقع استئناف العمل خلاله.

ويشار إلى أن مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن بالمؤسسة الوطنية للنفط، خالد بوخطوة، ورئيس لجنة الطوارئ في الهلال النفطي انضموا إلى فرق الإطفاء خلال الزيارة التفقدية التي أجريت للمناطق المُتضررة في الهلال النفطي.

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