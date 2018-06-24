بنغازي 24 يونيو 2018 (وال) – تراجع سعر صرف الدولار بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.590 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الأوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.677 دينار.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.744 دينار. (وال – بنغازي) ع ع

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