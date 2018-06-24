البدء في توزيع الإغاثة على نازحي مدينة درنة في البيضاء

البيضاء 24 يونيو 2018 (وال) – بدأ الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء صباح اليوم الأحد بتوزيع حصص الإغاثة على نازحي مدينة درنة، وذلك في مستودع الهلال الأحمر بوسط المدينة.

وقد تمت عملية التوزيع بصورة منظمة حيث ساد الهدوء عملية وسط تعاون تام بين متطوعي الشبيبة والنازحين .

وقد التقت الوكالة بمسؤول شبيبة الهلال الأحمر فرع البيضاء أشرف الدردفي الذي صرّح بأنه قد تم استلام حصص الإغاثة من قبل الصليب الأحمر بعد أن تمت عملية تسجيل النازحين الذين وصلت أعدادهم إلى 995 أسرة تمت إحالتها إلى الأمانة العامة ومن ثم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال الإغاثة .

وقال إن الإغاثة وصلت يوم أمس كأول دفعة من الإغاثة الخاصة بالعائلات النازحة من درنة وهي تقدر بحصة 400 أسرة من إجمالي السر النازحة. .

وأكد الدردفي أن بقية الحصص سوف تصل تباعاً إلى أن تصل إلى 1000 حصة .

والجدير بالذكر أن الحصص تحتوي على فراشات وبطاطين ومواد غذائية وزن 62 كيلو وسكر وأرز ومواد تنظيف ومواد طهي .(وال – البيضاء) ع ع

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