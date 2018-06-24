دولة رئيس مجلس الوزراء يطلع على عمل قطاعي التعليم و الصحة وعملهما في درنة والهلال النفطي

قرنادة 24 يونيو 2018 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الأحد بمكتبه بديوان مجلس الوزراء معالي وزير التعليم فوزي عبد الرحيم بومريز، ووكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب ، وذلك للاطلاع على سير عمل القطاعين خصوصا في درنة والهلال النفطي.

وناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه سير الامتحانات بمدينة درنة.

ووضع معالي وزير التعليم دولة رئيس مجلس الوزراء في صورة ما تقرر في الاجتماع الذي عقد بالوزارة على أن تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية فقط في موعدها المحدد من قبل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة في 30 يونيو الجاري بالمناطق التعليمية التالية:

“لاثرون – كرسة – مرتوبة – أم الرزم – التميمي – العزيات”.

أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية التابعة للمنطقة التعليمة درنة والواقعة في النطاق الجغرافي من منطقة الفتائح وحتى وادي الناقة يتعذر إجراء الامتحانات بها حالياً على أن يتم تحديد موعد لاحق فور تحقق الظروف المناسبة.

وستنعقد امتحانات اتمام مرحلة التعليم المتوسط (الثانوية العامة) في 14 يوليو المقبل في مختلف المناطق ما عدا درنة.

وفي سياق متصل، بحث دولته خلال الاجتماع عمل قطاع الصحة ولجان الأزمة في كل من درنة والهلال النفطي.

ووضع ووكيل عام وزارة الصحة دولة رئيس مجلس الوزراء في صورة تعليماته بالتنبيه علي كافة مدراء المستشفيات التعليمية والعامة والتخصصية والقروية القريبة والمحيطة بالهلال النفطي بعدم مغادرة مقار أعمالهم واستمرارهم في رفع حالة التأهب والتواجد طيلةً24 ساعة لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الطوارئ بديوان وزارة الصحة وتزويدها بالتقارير حول سير عملها.

‎كما أكد وكيل عام وزارة الصحة على تعليماته لمدير إدارة الخدمات الصحية درنة بسرعة افتتاح كافة المرافق الصحية والمراكز الصحية بالمناطق التي يتم تحريرها وتأمينها من قبل القوات المسلحة وأهمها العيادات المجمعة “يوسف بو رحيل المغار “بمنطقة شيحا الغربية التي تسيطر عليها القوات المسلحة وسرعة ممارسة مهام عملها وتقديم خدمات الرعاية الصحية في كافة التخصصات الطبية وينبه بعدم تلبية الدعوات من قبل المنظمات الدولية الا بإذن الوزارة .

‎ولفت عقوب ، إلى أنّ هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص وزارة الصحة وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء، في تنظيم العمل الاداري والفني بالقطاع الصحي الليبي ومتابعة انتظام سير العمل بالخدمات الصحية في كافة البلديات و المناطق وتذليل كافة المعوقات ومعالجتها، ومتابعة مجريات الأمور المتعلقة بمتطلبات المرحلة وفق استراتيجية وزارة الصحة في إدارة الازمة. (وال – قرنادة) ع ع

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