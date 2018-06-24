دولة رئيس الحكومة المؤقتة يستقبل عضوي مجلس النواب عن درنة وشحات

قرنادة 24 يونيو 2018 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني صباح اليوم الأحد بمكتبه بديوان مجلس الوزراء عضو مجلس النواب عن مدينة شحات المنتصر الحاسي، وعضو مجلس النواب عن مدينة درنة السيدة انتصار شنيب، بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية ورئيس لجنة احتياجات المشروعات بالمنطقة الشرقية المهندس عوض الدرسي.

وناقش الاجتماع أوضاع مدينة درنة خلال هذه الأيام والعمل على تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية بأيد القوات المسلحة العربية الليبية.

كما تم مناقشة عمل لجان الأزمة المنبثقة عن كافة أجهزة الحكومة لتذليل الصعاب امام المدينة وتوفير كافة الاحتياجات إليها وإعادة الحياة في المناطق المحررة.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية شرحا وافيا لعمل الحكومة على ملف النازحين وتوفير الأغذية والأدوية وغيرها من احتياجات المدينة.(وال – قرنادة) ع ع

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