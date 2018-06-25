صعود أسهم التأمين السعودية بعد رفع حظر قيادة المرأة للسيارة

الرياض 25 يونيو 2018 (وال) – حققت أسهم شركات التأمين السعودية مكاسب كبيرة، أمس الأحد، على أمل تنامي أنشطة التأمين مع بدء المرأة قيادة السيارة في السعودية.

هذا ورفعت المكاسب البورصة السعودية المتفوقة على سائر أسواق المنطقة مواصلة الاستفادة من إعلان “إم إس سي آي” الأسبوع الماضي، إضافة سوق الأسهم بالمملكة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.

من جهته، أبلغ رئيس هيأة السوق المالية السعودية، وكالة “رويترز” للأنباء الأسبوع الماضي، أن إضافة المملكة قد تساعد في جذب 40 مليار دولار من الصناديق الأجنبية.

وجاءت الخطوة بعد قرار مزود مؤشرات آخر، فوتسي راسل، بإعطاء السعودية وضع السوق الناشئة في وقت سابق من العام.

وارتفع المؤشر السعودي 1.8% اليوم، وسط مكاسب واسعة لقطاعات التأمين والبنوك والبتروكيماويات.

وبدأت المرأة السعودية قيادة السيارة صباح أمس الأحد، بعد رفع الحظر الذي من المتوقع أن يعطي دفعة للاقتصاد في قطاعات شتى من بيع السيارات إلى التأمين.

وتصدرت أسهم التأمين المكاسب، حيث صعد سهم الراجحي للتأمين التعاوني 10% وساب تكافل والسعودية الهندية للتأمين التعاوني 7.9% و4.8% على الترتيب.

وزادت أسهم بعض شركات البتروكيماويات أيضا إثر ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك زيادة إنتاج الخام زيادة متواضعة فحسب الأسبوع الماضي.

وارتفع سهم البنك السعودي للاستثمار 0.4% اليوم بعد الإعلان أن وحدة لبنك جيه.بي مورجان تشيس اند كو قد اتفقت على بيع حصة الأقلية التي تملكها في البنك مقابل 759.3 مليون ريال (203 ملايين دولار).

وفي ذات السياق، حققت أسواق الخليج مكاسب ضئيلة، وفي دبي استقر المؤشر دون تغير يذكر ولم يطرأ تغير على سهم العربية للطيران.

وكانت أسهم الشركة انخفضت أكثر من عشرة% منذ أوائل الأسبوع الماضي، عندما قالت إنها عينت خبراء لحماية مصالحها في شركة أبراج للاستثمار المباشر التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة.

الجدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة إعتباراً من أمس الأحد تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها. (وال – الرياض) هــ ع

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