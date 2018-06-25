شركة البريقة تنفي الأنباء حول رفع الدعم عن الوقود

طرابلس 25 يونيو 2018 (وال) – نفت لجنة الوقود و الغاز بشركة البريقة لتسويق النفط الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن مادة الوقود.

وأعربت اللجنة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن أملها بعدم انجرار المواطنين وراء الشائعات وعدم التثبت من مصادر الأخبار.

وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى افتعال أزمات وازدحام بمحطات الوقود من قبل المواطنين عند رواج مثل هذه الأخبار .

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تناقلت الأحد أنباءً مفادها رفع الدعم السلعي عن الوقود وزيادة مخصصات أرباب الأسر بناءً على اجتماع قالت أنه تم بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة . (وال – طرابلس) ع ع

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