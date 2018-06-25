الحاسي يعلن استلام مؤسسة النفط ببنغازي للحقول والموانئ النفطية

بنغازي-العنوان

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة من الحكومة المؤقتة المهندس فرج سعيد الحاسي، اليوم الإثنين عبر قناة ليبيا الحدث، استلام الحقول النفطية من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكان الناطق العسكري العميد أحمد المسماري قد أعلن أن القائد العام المشير خليفة حفتر قرر تسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.

وأوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي اليوم الإثنين أن قرار القائد العام جاء بعد التشاور ودراسة التقارير الاقتصادية والعسكرية، وبعد التأكد أن الهجوم الإرهابي الأخير تم دعم مجموعاته الإرهابية وتقديم العلاج لهم عبر أموال النفط الليبي.

من جهته رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب عيسى العريبي بقرار تسليم الموانئ النفطية والحقول إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، واصفا أنه قرار شجاع وسليم.

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