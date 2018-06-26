الدولار يقترب من حاجز الـ7 دينار في السوق الموازي وتوقعات بالارتفاع

استمر سعر صرف الدولار الأمريكي بالصعود مقابل الدينار الليبي مع ختام التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 6.960 دينار ليبي للبيع و 6.940 دينار للشراء وفقا لمتابعون في غرف الواتس اب والفايبر ليقترب من حاجز ال7 دينار.

وكان الدولار قد بدء تعاملات السوق الموازي اليوم بسعر 6.560 دينار وظل عند هذا المستوى وحقق مكاسب جيدة وارتفع مساءا إلى 6.65 دينار لكنه عاود الارتفاع عند الاغلاق لينهي السوق عند سعر 6.850 دينار في ختام تعاملات السوق.

توقعات

وتوقع متابعون ان يستمر الارتفاع في سعر الدولار وقد يتخطى مستويات قياسية جديدة عقب إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر أن “القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة”, مشيرا إلى أن “المرتزقة الذين هاجموا الهلال النفطي يتقاضون مرتباتهم من النفط الليبي”.

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يذكر أن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدت موجة صعود كبيرة بدأها الدولار مطلع شهر مايو وأرتفع الدولار بشكل قياسي خلال شهر رمضان ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.