رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي : استلمنا رسميا موانيء الهلال النفطي وسنعمل على تقييم الأضرار لرفع حالة القوة القاهرة

بنغازي 26 يونيو 2018 (وال) – أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة المهندس فرج سعيد استلامه لكتاب رسمي من القائد العام للقوات المسلحة العربية المشير خليفة حفتر يقضي باستلام المؤسسة للموانئ النفطية في المنطقة الشرقية.

ووفقا للكتاب الذي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه فإن المؤسسة استلمت موانيء الهلال النفطي رسميا.

وقال المهندس فرج سعيد إن هذا الكتاب جاء بعد اجتماع مشترك بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، ورئيس الحكومة الموقتة السيد عبدالله الثني السبت في الرجمة.

وأكد سعيد أن المؤسسة ومقرها في بنغازي شكلت لجنة ستشرع في زيارة الهلال النفطي الثلاثاء أو الأربعاء كحد أقصى؛ لتقييم الأضرار بالموانئ والمنشآت النفطية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنه بناءً على تقييم الأضرار سيتقرر موعد رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية.

وفي وقت سابق الإثنين أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أن القيادة العامة قررت تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.(وال – بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال