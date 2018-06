“فيولا الفرنسية” تفتتح أول مصنع لإعادة تدوير الألواح الشمسية

المتوسط:

أعلنت مجموعة فيولا الفرنسية افتتاح ما تقول إنه أول مصنع في أوروبا لإعادة تدوير الألواح الشمسية، وقالت إنها تسعى لبناء المزيد حيث من المنتظر أن تبلغ آلاف الأطنان من الألواح الشمسية المتهالكة نهاية عمرها في السنوات القادمة.

ويرتبط المصنع الجديد الكائن في روسيه في جنوب فرنسا بعقد مع منظمة بي.في سايكل فرانس المتخصصة في إعادة التدوير بقطاع الطاقة الشمسية لإعادة تدوير 1300 طن من الألواح الشمسية في عام 2018.

وهذه الكمية هي فعليا جميع الألواح الشمسية في فرنسا التي ستصل إلى نهاية عمرها هذا العام، ومن المنتظر أن ترتفع الكمية لتصل إلى أربعة آلاف طن بحلول عام 2022.

وأبلغ جيل كارسوزا رئيس تدوير الإلكترونيات في فيولا الصحافيين “هذا هو أول مصنع مخصص لإعادة تدوير الألواح الشمسية في أوروبا، وربما في العالم”.

