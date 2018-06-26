طارق الجروشي يدعو الشعب للخروج في مظاهرات مؤيدة لقرار القائد العام بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة

طبرق 26 يونيو 2018 (وال) – بارك عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي قرار القيادة العامة للقوات المسلحة بتسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لمجلس النواب .

وقال الجروشي إن هذا القرار من القيادة العامة ذو طابع أمني قومي وليس سياسي يأتي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، حيث تستخدم إيرادات تسويق النفط لتمويل المليشيات والجماعات الإرهابية .

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي طارق الجروشي أبناء الشعب الليبي للخروج في مظاهرات عارمة مؤيدة لهذا القرار التاريخي، فقد نفذ صبر الشعب الليبي في معاناة سيطرة المليشيات على مؤسسات تتحكم في رزق الليبيين.

وأوضح للشعب الليبي أنه جاء اليوم دوركم كما جاء دور قواتكم المسلحة بالأمس في حفظ كرامتهم وصونها من أجل العيش الكريم بعيدا عن العواطف السياسية التي لم يتحصل منها المواطن إلا على وعود زائفة كاذبة من جهات تنفيذية غير شرعية لاتملك زمام أمورها في تحقيق العدل والمساواة وصون حقوق الليبيين .

وأشار إلى جاهزية المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي لديها من الخبرات والكفاءات لتسيير الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه . (وال – طبرق) ع ع

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