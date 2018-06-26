شركة الكهرباء تناقش عودة الشركات التركية إلى ليبيا

أبدى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي أمله في عودة الشركات التركية لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا.

من جهته، أوضح السفير التركي أنه جرى التطرق في السابق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال عملها في القريب العاجل، وفق صفحة شركة الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع علي ساسي جمعه بالسفير التركي لدى ليبيا أحمد دوغان بمقر السفارة التركية لتهنئته بتحرير العاملين الأتراك بمحطة كهرباء أوباري.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق توقف شركاتها عن العمل في ليبيا بسب الأوضاع الأمنية الراهنة.

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