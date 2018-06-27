نقابة الخبازين بصبراتة توزع الدقيق على مخابز البلدية

وزعت نقابة الخبازين بصبراتة كميات من الدقيق على المخابز العاملة بالبلدية. ووفق صفحة مجلس صبراتة البلدي، فإن النقابة وزعت على 36 مخبزا في البلدية 50 قنطارًا لكل مخبز، واعدةً بتوزيع كميات أخرى من الدقيق مستقبلا. يشار إلى أن المخابز أقفلت أبوابها في طرابلس منذ مساء الثلاثاء؛ بسبب غلاء سعر الدقيق، بحسب النقابة العامة للمخابز.

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