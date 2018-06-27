رئيس مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة : أموال النفط ستصل إلى مركزي البيضاء

السدرة 27 يونيو 2018 (وال) – أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المهندس فرج سعيد الحاسي ، أن العمليات النفطية من اليوم فصاعدًا ستكون في أيدٍ أمينة، متعهدًا بإيصال الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي في البيضاء.

وأشار سعيد في مؤتمر صحفي عقده من ميناء السدرة اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الأموال تخص الليبيين كافة، والقوانين تحدد أوجه الصرف وتحافظ عليها .

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي ، استلام الموانئ النفطية، تنفيذًا لقرار القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، بتسليم الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني.

وقال العريبي في المؤتمر الصحفي:إن هذه الخطوة مستحقة، وإن الأموال كانت تذهب إلى طرابلس وتصرف على المليشيات والاعتمادات المزاجية، ولم تتحصل المنطقتان الشرقية والجنوبية على درهم واحد منها .

وتعهد العريبي، أن الحكومة المؤقتة لن تحرم مدينة أو منطقة بعينها من إيرادات النفط، مطالبًا المجتمع الدولي النظر بعين الجدية إلى الأسباب التي دعت قيادة الجيش والحكومة الموقتة إلى هذه الخطوة، مخاطبًا الشركات الأجنبية بأن حكومته تحترم المواثيق والتعاقدات السابقة، وعليها التواصل مع المؤسسة في بنغازي.

وأكد العريبي، أن الحكومة على أتم الاستعداد للتعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب محمد الشكري، وأن تكون جباية هذه الأموال للمصرف المركزي بالبيضاء ومن ثم تحال المخصصات بحسب القانون المالي المعتمد بمجلس النواب، ليتم الصرف على المناطق الليبي كافة.

وأشار العريبي، إلى أن خطوات الحكومة المؤقتة خلال الفترة المقبلة هي دعم الاستقرار وإعادة الإعمار، متعهدًا بأن تكون أوجه الصرف بشفافية تامة لكل المدن والمناطق، لرفع المعاناة عن الشعب الليبي الذي يعاني الويلات جراء الممارسات الفردية من سلطات الأمر الواقع التي تتعاقب على مدينة طرابلس، وفق تعبيره.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري، قد أعلن أمس الأول الإثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة أمر بتسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء. (وال – السدرة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال