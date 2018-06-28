اقتصاد

بلدي زليتن يبحث آلية متابعة الأنشطة الاقتصادية والصناعية

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

زليتن 28 يونيو2018 (وال) _ عقد خلال اليومين الماضيين في مقر ديوان بلدية زليتن اجتماعا لمتابعة تفتيش الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الصحي المباشر على سلامة المواطنين .

وقد ضمّ هذا الاجتماع كلاًّ من: رئيس ديوان بلدية زليتن عمر البربار ، و مدير مكتب الإصحاح البيئي و مراقب الاقتصاد و رئيس فرع جهاز الحرس البلدي .

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة السّبل الكفيلة لمتابعة و تفتيش الصناعات الغذائية و جميع الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الصحي و البيئي المباشر على سلامة المواطنين في بلدية زليتن .

هذا و قد أكّد المجتمعون على ضرورة وضع آلية عمل مشتركة لمتابعة مدى التزام الأنشطة الاقتصادية و الصناعية بالشروط و المواصفات والمعايير الفنّية و الصحيّة المعمول بها بموجب التشريعات القانونية النافذة وذلك من خلال  فريق العمل المكلّف من قبل الجهات المعنيّة  . (وال_زليتن) أ ج / هــ ع

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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