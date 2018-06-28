اقتصاد

وزير الاقتصاد: قمح وزيت أوكرانيا يصل إلى ليبيا بعد أسبوعين

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أبدت جمهورية أوكرانيا استعدادها التام لتصدير مواد غذائية أساسية مستعجلة لليبيا أبرزها القمح والزيت.

وأفاد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي بأن أولى شحنات القمح والزيت المستوردة من أوكرانيا ستصل إلى مينائي طرابلس وبنغازي بعد نحو أسبوعين.

وجاءت تصريحات الدرسي خلال لقائه مع السفير الأوكراني لدى ليبيا ميكولا ناهورني الدرسي في مقر الوزارة بطرابلس، عقب دعوته لناهورني من أجل التعجيل بإرسال القمح والزيت المراد استيراده من دولة أوكرانيا، للتخفيف من النقص الحاد في هاتين المادتين بمخازن الأعلاف والمخابز.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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