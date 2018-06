المتوسط:

فاز مسؤول مالي عراقي بجائزة الأفضل على مستوى الدول العربية في 2018، وأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس 28 يونيو/حزيران، عن حصول محافظه على محسن إسماعيل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي على مستوى الدول العربية للعام الجاري، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال بيان للبنك إن “محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل حصل على أفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2018 من قبل اتحاد المصارف العربية خلال إقامة فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2018 والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس”.

وأكد البنك أن على محسن إسماعيل قام بالمحافظة على سعر الصرف وغلق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.

وأضاف البيان أن المحافظ على على تطوير نظام المدفوعات وأنظمة الدفع الإلكتروني، وأحرز تقدما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

The post الأفضل عربيا .. جائزة لمسؤول عراقي طور مكافحة غسل الأموال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية