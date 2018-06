رغم حصوله على رخصة جديدة… “أوبر” مازال تحت الاختبار في لندن

المتوسط:

حصلت شركة “أوبر” لخدمات نقل الركاب، على رخصة جديدة أقصر أجلا للعمل في لندن، بعد أن قالت قاضية إن الشركة أجرت التغييرات المطلوبة للتأهل لمزاولة النشاط، بعد رفض طلب سابق كانت قدمته العام الماضي.

ورفضت هيئة النقل في لندن في سبتمبر/ أيلول، منح “أوبر” رخصة لمزاولة النشاط لمدة 5 سنوات، معللة ذلك بأوجه قصور في نهجها للإبلاغ عن المخالفات الجنائية الخطيرة وتقديم بيانات بشأن السائقين.

ولكن القاضية إيما آربوثنوت، في محكمة وستمنستر، قضت بأن “أوبر” يمكنها العمل في لندن بموجب رخصة مدتها 15 شهرا بشروط صارمة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وأقرت “أوبر” بأن قرار هيئة النقل رفض منحها رخصة العام الماضي كان القرار الصائب، لكنها تصر على أن التغييرات التي أجرتها في السياسة وهيئة العاملين تبرر منحها رخصة أقصر أجلا لتثبت أنها تغيرت.

وقال محامي الهيئة إن تكاليف القضية، والتي ستدفعها “أوبر”، ستصل إلى 425 ألف جنيه استرليني (562 ألفا و487 دولارا).

