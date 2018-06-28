وزارة الاقتصاد: نعمل على إنهاء أزمة الدقيق

قال مدير الإدارة الداخلية بوزارة الاقتصاد محمد زايد، الخميس، إن الوزارة تعمل على إنهاء الأزمة الحاصلة في المخابز، بتوفير الدقيق في أقرب وقت ممكن، مؤكدا اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، حسب قوله.

وأوضح زايد، في تصريح للرائد، أن الاتفاق الذي جرى بين الوزارة وشركات المطاحن والأعلاف، ومسؤولي الاقتصاد بالبلديات، والحرس البلدي، يقضي بالعمل على حصر المطاحن الخاصة والعامة التي تتوفر بها كميات متبقية من القمح، ثم تعبئتها في أكياس زنة 50 كيلو جراما، وبيعها للمخابز فقط، مشيرا إلى أن جهاز الحرس البلدي سيتولى متابعة ذلك.

ووعد زايد المطاحن المتعاونة مع الوزارة بتسهيل حصولها على اعتمادات لتوريد مادة القمح مستقبلا، منوها إلى أن أكياس الدقيق زنة 50 كيلوجراما ستُصادر من السوق المحلي، ويُعاد بيعها للخبازين بأسعار المطاحن المعتمدة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد قررت تكليف جهاز الحرس البلدي رسميًّا بمتابعة المطاحن وما بحوزتها من قمح؛ لمنع بيع الدقيق الخاص بالمطاحن، وقصر بيعه على المخابز المختصة بتصنيع رغيف الخبز دون الخبيز

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