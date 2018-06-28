طب الأسرة والمجتمع في جامعة العرب الطبية تقيم عرضًا مرئيًا لبحث علمي

بنغازي 28 يونيو 2018 (وال) – أقام قسم طب الأسرة والمجتمع في جامعة العرب الطبية اليوم الخميس عرضًا مرئيًا لبحث علمي، لمجموعة من أطباء وطبيبات امتياز بإشراف الدكتورة عزة الصديق القريو حول البحوث العلمية.

ويأتي هذا الحدث ضمن، إجراء دوري كل نهاية شهر والهدف منه تعليم الطلبة الطرق العلمية الصحيحة ليتم استخدامها بحياتهم العلمية بالإضافة إلى مجموعة من الدكاترة في القسم من خلال الإشراف على مثل هذه البحوث يساعدهم ويرفع من كفاءتهم، ويساعد في تأهيلهم على إشرافهم على البحوث وأن يكونوا مشرفين على البحوث مستقبلا.

وقالت رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع الدكتور فاطمة بن خيال: إن أغلب الطلبة لديهم صعوبة في كيفية إجراء بحث علمي ابتداء من اختيار للموضوع وإدخال المعلومات والوسيلة المختارة للبحث وتصميم وجمع وتحليل المعلومات إلى الوصول للاستنتاج والخلاصة واستخدام المراجع.

وأضافت بن خيال أن أغلب أعضاء هيأة التدريس في القسم لديهم الفكرة العامة، وهذا النشاط الشهري مخصص أيضا حتى لأعضاء هيأة التدريس في الكلية، الذين ليست لديهم خبرة بطرق البحث.

وأشارت رئيس القسم إلى أنه من نشاطات القسم أيضا هذا الشهر بالإضافة للعرض المرئي يقام اليوم محاضرات لطرق البحث العلمي لمجموعة طلبة الماجستير كلية الصيدلة.

وأوضحت بن خيال أنه يوجد في القسم 15 عضو هيأة تدريس ليبيين جميعهم بدرجات علمية مختلفة أغلبهم أستاذ وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك ومحاضرين اثنين، وأن المادة يقوم القسم بتدريسها لطلبة السنة الرابعة في أي تخصص، سواء كان قسم باطنة أو جراحة فتخصص هذا القسم عام بحت ،يتناول طب الأسرة منها التغذية، الصحة البيئية والصحة المهنية و الوبائيات الإحصاء الطبي وصحة الطفل وصحة الأم بالإضافة للأمراض المزمنة والأمراض المعدية والإعاقة.

وكشفت أن القسم يقدم للطالب بالإضافة للاستشارة وكل الملاحظات اللازمة للبدء والاستمرار بإجراء بحث متكامل، أيضا يتوفر معمل كمبيوتر متكامل به برامج إحصائية خاصة، أيضا المراجع وكيفية استخراج اللازم منها، ولكن أبرز ماينقص هذا القسم هو توفير شبكة إنترنت ومكتبة إلكترونية بالإضافة للسحب وطباعة البحوث.

وقالت عضو هيأة التدريس وأستاذ مشارك بقسم طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب البشري جامعة بنغازي الدكتورة عزة الصديق إن قسم طب الأسرة والمجتمع من أهم الأقسام الوقائية في الكلية.

وأضافت الصديق أن الطب الوقائي يعدّ مهمًّا جدًا في العالم ومن أهداف هذا القسم هو الوقاية، وتطبيقها بطريقة مكتملة وبوجود التطعيمات والوقاية من الأمراض المعدية التي تتضمن برامج خاصة بها.

وأوضحت أن من نشاطات القسم أيضا الإشراف على أطباء الامتياز خلال شهر تدريبي ومن خلال هذا الشهر قام الأطباء بعمل بحث كامل الهدف من تعليم الأطباء كيفية عمل بحث والاهتمام بالأبحاث ومعايشة المرضى وغيره.

وتابعت عضو هيأة التدريس “بالنسبة لأطبائنا هذا الشهر فهم مجموعة من أطباء وطبيبات الامتياز وكان عنوان هذا البحث هو تطبيق السلوك أو اتجاهات طلبة الطب بالسنة الرابعة بشري وماهي العوائق التي تواجههم من أجل بالقيام بالأبحاث أي الهدف الأساسي التركيز وإلقاء الضوء على الأبحاث بالعموم في كلية الطب”.

وقالت طبيبة الامتياز هدى الشاوش إنهم اليوم قدموا بحثًا عن السلوك والمعلومات والعوائق لطلبة سنة رابعة بشري، اتجاه البحوث الطبية وقد جهزنا البحث و قدمناه عن سلوك الطالب والعوائق التي واجهتهم.

وأشارت الشاوش إلى أنه تم تعبئتها وجمع كل المعلومات المجمعة و تم إدخال هذه المعلومات للبرنامج واستخلصنا منها النتائج المطلوبة، الذي بين أن أغلب الطلبة لديهم اتجاه إيجابي بالنسبة للبحوث والرغبة بالمشاركة وإقامة بحوث علمية مختلفة ولكن أبرز الصعوبات هي قلة التوعية بالبحوث والدعم وتخوف الطالب من عدم التوفيق بين البحث والدراسة ، ولكن رغبة الطلبة كانت أكبر بتحسين خبراتهم من خلال هذا النشاط.

يذكر أن القسم أنشئ منذ بداية تأسيس الجامعة الذي تداول على رئاسته مجموعة من الدكاترة منهم الدكتور عوض بودجاجة وعديد منهم أخيرا منذ سنتين الدكتورة فاطمة بن خيال ، ويهدف القسم بتخريج كوادر بحصول درجة ماجستير.(وال – بنغازي) ف و/أ د

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