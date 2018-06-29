المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه يدعم نقل تبعية الموانئ النفطية للمؤقتة

‏جالو 29 يونيو 2018 (وال) – أعلن المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه، دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والغاز المنبثقة عن الحكومة المؤقتة، برئاسة فرج الحاسي، وذلك لتنفيذ القرار الذي وصفه بالشجاع الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر بخصوص استلام الموانئ النفطية والحقول النفطية، في مناطق إنتاج النفط والغاز .

وأضاف المجلس في بيان له، أننا ندعم عجلة الإنتاج لرفع المعاناة عن المواطن الليبي، ونطمئن الشعب الليبي، بأن النفط والغاز مصدر رزق كل الليبين ولا أحد يستطيع المساس بهم. (وال – جالو) ع ع

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