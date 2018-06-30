خام برنت يرتفع 5% إلى 79.44 دولارا للبرميل

ارتفع خام برنت أكثر من 5% بقيمة 1.59 دولار مسجلا 79.44 دولارا للبرميل.

وأوضحت وكالة “رويترز” الجمعة، أن سوق النفط العالمية شحيحة في ظل تعطل مفاجئ في إنتاج كندا وليبيا وفنزويلا، مشيرة إلى أن التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة.

يذكر أن أحدث التقديرات المنشورة عام 2010 تشير إلى أن الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام في ليبيا تقدر بنحو 46.42 مليار برميل، أي نحو 3.94% من احتياط العالم، و6.36% مما تنتجه المنظمة العربية المصدرة للبترول (أوابك)، و4.87% مما تنتجه الدول المصدرة للنفط (أوبك).

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