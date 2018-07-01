أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الاحد 1/7/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 1 يونيو 2018 تراجعه بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.885 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.031 دينار.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 9.075 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.910 دينار 6.890 دينار اليورو 8.060 دينار 7.980 دينار الجنية الاسترليني 9.108 دينار 9.028 دينار الليرة التركية 1.506 دينار 1.426 دينار الدينار التونسي 2.59 دينار 2.51 دينار الجنية المصري 0.386 دينار 0.306 دينار الدولار الكندي 5.248 دينار 5.168 دينار الدينار الاردني 9.732 دينار 9.652 دينار حوالات دبي-تركيا 6.910 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا دولار = 5.900 دينار كاش – 8.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.830 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.730 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 200 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 233 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 266 دينار

كسر الفضة = 3 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.