أوكرانيا تستثمر ملياري دولار لبناء صوامع الحبوب بالدلتا

أكدت وزارة التموين المصرية، أمس الأحد، أن شركة نيبولون الأوكرانية لتجارة الحبوب ستستثمر ملياري دولاري لبناء صوامع جديدة للحبوب وقطع بحرية ونهرية لنقل الحبوب في منطقة دلتا النيل بمصر.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصوامع ستقام في موقعين قرب موانئ الاسكندرية ودمياط، وسيتم “تصنيع 20 مركبا حمولة ألفي طن كمرحلة أولى” لنقل الحبوب عبر النهر.

وأضافت أنه تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولى من استثمار الشركة الأوكرانية في العامين المقبلين، دون الخوض في تفاصيل.

