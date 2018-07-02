الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة في مينائي الحريقة والزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة اليوم الإثنين الموافق الثاني من يوليو.

وأكدت المؤسسة في بيان، أن هذا الإجراء يأتي على خلفية الأزمة التي تمرّ بها البلاد حالياً، حيث كان قد تم الإعلان أيضا عن حالة القوة القاهرة في كل من مينائي السدرة ورأس لانوف.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لمهندس مصطفى صنع الله، أنه على الرغم من التحذير من التبعات، والمحاولات المتكررة لإيجاد حلّ مع القيادة العامة، تم منع سفينتين من تحميل الشحنات في كل من ميناء الحريقة والزويتينة خلال اليومين الماضيين.

هذا ودعت المؤسسة الوطنية للنفط القيادة العامة إلى وقف عمليات الإغلاق والسماح لها بأداء عملها لخدمة مصالح الشعب الليبي.

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