ملك سلمان والرئيس ترامب يؤكدان على ضرورة استقرار أسواق النفط

الرياض 02 يوليو 2018 (وال)- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، على ضرورة بذل مزيد من الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي .

هذا وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين العاهل السعودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم .

وشدد الزعيمان – خلال الاتصال – على ضرورة دعم المساعي التي تقوم بها الدول المنتجة، لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات . (وال – الرياض) ب خ/ ر ت

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