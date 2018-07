المتوسط:

أعلنت شركة دودج الأمريكية عن إطلاق نموذج جديد وقوي من سيارات “تشالنجر” الرياضية.

وزودت الشركة سيارة “Challenger SRT Hellcat Redeye” المعدلة بمحرك جبار بثماني أسطوانات وسعة 6.2 لتر قادر على توليد عزم 852 حصانا، وزيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 3.2 ثانية فقط.وطرحت دودج نسخا اقتصادية من هذه السيارة مزودة بمحركات تستهلك 10.7 لتر لكل 100 كلم.

كما أتت مقصورة هذه المركبة بمقاعد رياضية مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود، ومزينة بواجهة مميزة مصنوعة من ألياف الكربون، وتحتوي على شاشتين مخصصتين للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص السيارة المتطورة.

The post دودج تعدل سيارات “تشالنجر” الرياضية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية