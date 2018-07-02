الدولار يرتفع.. والتخوفات تهدد بالمزيد

عاد الدولار إلى مساره التصاعدي مرة أخرى مع توتر الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.

ووصل سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى 7 دنانير اليوم في السوق الموازي.

وتبرز المخاوف من ارتفاع أكبر لسعر الصرف مع الأزمة الحادثة حول إنتاج النفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن انخفاض الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً.

وتؤثر المخاوف والتوقعات على السوق السوداء بشكل كبير، ما يؤدي إلى رفع أسعار الصرف.

ويتخوف التجار من نقص المعروض من العملة الأجنبية بشكل أكبر في الفترة القادمة بعد انخفاض إنتاج النفط.

ووصلت أسعار الصرف إلى أرقام قياسية العام الماضي تخطى فيها الدولار عتبة 9 دنانير.

ويؤثر ارتفاع سعر الصرف بشكل سلبي على أسعار البضائع في السوق، والتي تشهد تضخماً كبيراً.

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