الدولار يتخطى حاجز السبعة دنانير في السوق السوداء

تخطى صرف سعر الدولار مقابل الدينار الليبي حاجز السبعة دنانير، في افتتاح تداولاته في السوق السوداء اليوم الإثنين، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية إلى أكثر من ذلك.

ووصل صرف الدولار إلى هذا السعر، بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن حالة القوة القاهرة على مينائي الحريقة والزويتينة النفطيين في شرق البلاد اليوم الإثنين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن هذا الإجراء يأتي على خلفية الأزمة التي تمرّ بها البلاد حاليا، منوهة إلى أنه كان قد تم الإعلان عن حالة القوة القاهرة أيضا في مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين منتصف الشهر الماضي.

وبلغت الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج جراء إغلاق الموانئ نحو 850 ألف برميل من الخام، و710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات، كما تقدر الخسائر الإجمالية للإيرادات الناجمة عن عمليات الإغلاق حوالي 67.4 مليون دولار.

وبحسب ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها، فأن الخسائر المالية للخزانة العامّة للدولة منذ هجوم قوات إبراهيم الجضران على مينائي السدرة ورأس لانوف الذي جرى في 14 يونيو الماضي، تقدّر بأكثر من 650 مليون دولار.

وقد حذّرت المؤسسة مرارا، من عواقب وخيمة على شركاتها النفطية والاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى الطويل والقصير، جراء إيقاف عمليات تصدير الخام من المحطات النفطية المغلقة حاليا من قبل القيادة العامة بعملية الكرامة، والتي قد تتطلب الإعلان الفوري عن حالة القوة القاهرة.

وانخفض الإنتاج النفطي في ليبيا بعد هذه الأحداث إلى 315 ألف برميل يوميا مع امتلاء صهاريج التخزين في ميناءي الحريقة والزويتينة، بعد أن منع مسؤولين في شرق ليبيا التصدير.

وتدهورت أوضاع عمليات تصدير النفط وإنتاجه، عقب إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين الماضي، عن تسليم الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء، وسط ردود أفعال دولية ومحلية عدة رافضة لهذا الإجراء الذي اعتبرته مخالفا لقرارات مجلس الأمن.

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