ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء

بنغازي 03 يوليو 2018 (وال)- ارتفع سعر صرف الدولار بشكل طفيف مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء الثالث من شهر يوليو الحالي، بشكل ملحوظ، مع بدء التعاملات في السوق السوداء، ليبلغ سعر الدولار اليوم 7.085 دينار ليبي، وبلغ 7.065 دينار للشراء .

ووفقاً للمتعاملين والمتداولين،فقد صعدت عملة اليورو مقابل الدينار الليبي، مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.264 دينار ليبي .

وقفز سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي،مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 9.339 دينار ليبي .

يُشار إلى أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر، وفيما يلي آخر أسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي – وفقاً لموقع ليبيا نيوز :

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي :

العملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الأمريكي 7.075 دينار 7.055 دينار

اليورو 8.253 دينار 8.173 دينار

الجنية الاسترليني 9.326 دينار 9.246 دينار

الليرة التركية 1.542 دينار 1.462 دينار

الدينار التونسي 2.66 دينار 2.58 دينار

الجنية المصري 0.396 دينار 0.316 دينار

الدولار الكندي 5.373 دينار 5.293 دينار

الدينار الأردني 9.970 دينار 9.890 دينار

حوالات دبي – تركيا 7.075 دينار

أسعار الصكوك :

بطاقات الفيزا دولار = 6.000 دينار كاش – 8.000 دينار صك

دولار صكوك شيك مصرف التجارة والتنمية = 10.300 دينار ليبي

دولار صكوك شيك مصرف الجمهورية = 9.950 دينار ليبي

أسعار الذهب والفضة :

سعر كسر الذهب عيار 18 = 204.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 239 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 273 دينار

كسر الفضة = 3 دينار

وكانت العملة المحلية قد خاضت في السوق الموازي “السوداء” منذ بداية عام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، كما تراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير، وهي المرة الأولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية . (وال- بنغازي) ر ت

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