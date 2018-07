المتوسط:

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعدما سوى السياسيون الألمان خلافاتهم بشأن الهجرة، وهو ما خفف من قلق المستثمرين ودعم سوق الأسهم الأوروبية.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2%، فيما صعد المؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.6%.

وهدد خلاف بشأن ملف الهجرة بالإطاحة بالائتلاف الحكومي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لكن حدث انفراج مساء أمس الاثنين بعد أن تخلى وزير داخليتها هورست زيهوفر عن تهديده بالاستقالة من جراء سياسة ميركل “المتهاونة” في هذا الملف.

وأفادت وسائل إعلام بأن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي يتزعمه زيهوفر، وحزب الاتحاد المسيحي، بقيادة ميركل، تمكنا من التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وعوضت الأسهم الآسيوية، التي واصلت انخفاضاتها الكبيرة ليل الاثنين، في الصين على وجه الخصوص، عوضت بعض خسائرها، قبل بدء تعاملات الأسهم الأوروبية، مما ساهم في استعادة الثقة.

وينتاب القلق الأسواق المالية الصينية قبل موعد نهائي يحل في الـ6 من يوليو، حيث من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، وهو ما هددت بكين بالرد عليه بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية.

The post الأسهم الأوروبية تصعد بعد تسوية خلافات ملف الهجرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية