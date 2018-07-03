الكهرباء تحذر من توقف محطتي شمال بنغازي والزويتينة إذا استمر قفل الموانئ النفطية

حذرت الشركة العامة للكهرباء، من توقف معظم وحدات التوليد في محطتي شمال بنغازي للدورة المزدوجة والزويتينة الغازية، في حال استمرار إغلاق الموانئ النفطية في شرق ليبيا.

ونوهت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن إغلاق الموانئ قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يوميا في المنطقة الشرقية وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية، بسبب فقد ما قيمته نحو 1000 ميغاوات من القدرات الإنتاجية في المحطتين نتيجة لعدم إمكانية تشغيلها بالوقود الخفيف.

وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي الخسائر الإيرادات اليومية جراء إغلاق الموانئ النفطية بلغت حوالي 67.4 مليون دولار، فيما قدرت الخسائر اليومية لإنتاج النفط بنحو 850 ألف برميل من الخام، وحوالي 710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات.

وأفاد مصدر من حقل السرير النفطي لليبيا الخبر، أن الإنتاج بحقل السرير المغذي لميناء الحريقة بطبرق شرق البلاد، قد توقف منذ أمس الأحد عن العمل، نتيجة لامتلاء الخزانات في الميناء بالنفط الخام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، قد أعلنت اليوم الإثنين، عن حالة القوة القاهرة على مينائي الحريقة والزويتينة النفطيين في شرق ليبيا، بعد إعلانها عن حالة القوة القاهرة أيضا في مينائي السدرة ورأس لانوف النفطيين منتصف الشهر الماضي.

وتوقفت عمليات إنتاج النفط وتصديره في شرق البلاد، عقب إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الإثنين الماضي، عن تسليم الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في البيضاء، وسط ردود أفعال دولية ومحلية عدة رافضة لهذا الإجراء الذي اعتبرته مخالفا لقرارات مجلس الأمن.

وقد حذّرت المؤسسة مرارا، من عواقب وخيمة على شركاتها النفطية والاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى الطويل والقصير، جراء إيقاف عمليات تصدير الخام من المحطات النفطية المغلقة حاليا من قبل القيادة العامة بعملية الكرامة، والتي قد تتطلب الإعلان الفوري عن حالة القوة القاهرة.

وانخفض الإنتاج النفطي في ليبيا بعد هذه الأحداث إلى حوالي 315 ألف برميل يوميا مع امتلاء صهاريج التخزين في ميناءي الحريقة والزويتينة، بعد أن منع مسؤولين في شرق ليبيا التصدير.

يذكر أن إجمالي الخسائر المالية للخزانة العامّة للدولة منذ هجوم قوات إبراهيم الجضران على مينائي السدرة ورأس لانوف في 14 يونيو الماضي، تقدّر بأكثر من 650 مليون دولار، بحسب ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر