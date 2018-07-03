الاقتصاد تحذر المطاحن غير الملتزمة بحرمانها من توريد القمح

حذرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، الثلاثاء، المطاحن غير الملتزمة بشروط الوزارة بحرمانها من الحصول على اعتمادات لتوريد القمح مستقبلا.

وطالبت الوزارة، في بيان لها، المطاحن كافة بتعبئة جميع إنتاجها من الدقيق في أكياس بزنة 50 كيلوجراما، وتوجيه كامل الإنتاج للمخابز العامة.

وأضافت الوزارة أن على المطاحن توزيع الإنتاج من الدقيق على المخابز، تحت إشراف اللجان التابعة لنقابة المخابز والحرس البلدي.

وشهدت المخابز في طرابلس اعتصاما دام ثلاثة أيام؛ بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، وعجز المخابز عن الحصول على مخصصاتها منه.

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