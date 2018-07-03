وكيل الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي يطلعان على الأعمال والمشروعات المعتزم تنفيذها بالكفرة

الكفرة 03 يوليو 2018 (وال) – زار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عيسى العيساوي رفقة رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي السيد أحمد ابريدان، ومدير وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السيد عبدالرؤوف بلقاسم، ومدير إدارة المشروعات بصندوق التضامن الاجتماعي السيد محمد الحجازي بزيارة لمدينة الكفرة.

كانت الزيارة رفقة وفد حكومي رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات بالحكومة المؤقتة وذلك لتفقد المدينة والوقوف على احتياجاتها ومختنقاتها وذلك بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن اللثني .

وكان في استقبال الوفد السادة عميد البلدية ووكيل ديوان البلدية والنائب عن مدينة الكفرة إضافة إلى السيد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية الكفرة والسيد رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي الكفرة.

تم خلال الزيارة عرض الأعمال والمشروعات المعتزم تنفيذها والخدمات المعتزم تقديمها لأهالي بلدية الكفرة . (وال – الكفرة) ر ع / ع ع

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