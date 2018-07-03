اقتصاد

رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع مديري الإدارات والمكاتب عددا من الموضوعات

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد رئيس ديوان المحاسبة التابع للحكومة المؤقتة عمر عبد ربه صالح اجتماعا، تم خلاله مناقشة بعض الموضوعات ذات الطابع الفني في عمل الديوان، ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء مديرو الإدارات العامة والفرعية ومديرو المكاتب بالديوان.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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