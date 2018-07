“إيني” الإيطالية تنفي تحقيق كشف كبير جديد في مصر

المتوسط:

نفت شركة النفط والغاز الإيطالية (إيني) تقارير إعلامية ادعت بأن الشركة عثرت مؤخرا على حقل غاز جديد كبير في مصر.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة، الاثنين، إن هناك إمكانيات وتكوينات جيولوجية جديدة في مصر، لكننا لم نعثر على أي شيء حتى الآن.

ونفى ديسكالزي التقارير التي ترددت في الآونة الأخيرة، عن أن إيني بصدد الإعلان عن اكتشاف حقل غاز عملاق جديد في مصر.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، أعلن يوم الخميس الماضي، أن شركتي إيني الإيطالية وثروة المصرية ستبدأن خلال شهرين في حفر أول بئر مكتشفة بحقل “نور” البحري .

