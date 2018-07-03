الدولار دون 7 دينار في السوق الموازي

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف بعد موجة صعود والتي بدأه مطلع الاسبوع الحالي في ختام التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 6.960 دينار ليبي للبيع و 6.940 دينار للشراء.

وكان الدولار الأمريكي قد بدء تعاملات السوق الموازي اليوم بسعر مرتفع عند 7.085 دينار وارتفع خلال النهار إلى 7.100 دينار واستمر بالصعود إلا أنه تراجع بشكل طفيف مع ختام السوق وبلغ سعر الدولار 6.960 دينار في ختام تعاملات السوق.

ويتوقع خبراء استمرار موجة الارتفاع التي يخوضها الدولار وسط ضبابية الموقف الاقتصادي الذي تعشيه البلاد وتلقي الاحداث السياسية تأثيراً كبيرا على سعر الدولار انخفاضا وصعودا, وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت عن انخفاض الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً, وتؤثر المخاوف والتوقعات على السوق السوداء بشكل كبير، ما يؤدي إلى رفع أسعار الصرف. ويتخوف التجار من نقص المعروض من العملة الأجنبية بشكل أكبر في الفترة القادمة بعد انخفاض إنتاج النفط.

يذكر أن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدت موجة صعود كبيرة بدأها الدولار مطلع شهر مايو وأرتفع الدولار بشكل قياسي خلال شهر رمضان ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.