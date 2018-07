ترقب عالمي لفرض رسوم جمركية أميركية

المتوسط:

أعرب شركاء تجاريون كبار للولايات المتحدة من بينهم الاتحاد الأوروبي والصين واليابان عن قلقهم من احتمال فرض واشنطن رسوماً جمركية إضافية على واردات السيارات ومكوناتها.

وحذرت اليابان من أن مثل تلك الإجراءات قد تدفع إلى سلسلة من الإجراءات المضادة، قد ينتج عنها في النهاية انهيار النظام التجاري العالمي.

وتجري واشنطن دراسة للأمن القومي قد تفضي إلى فرض رسوم على واردات السيارات ومكوناتها من المتوقع أن تستكمل خلال الشهر الحالي.

