الدولار يسجل تراجعا طفيفا في مستهل السوق الموازي

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف بعد موجة صعود والتي بدأه مطلع الاسبوع الحالي في مستهل التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار اليوم 6.940 دينار ليبي للبيع و 6.920 دينار للشراء.

وكان الدولار الأمريكي قد بدء تعاملات السوق الموازي امس بسعر مرتفع عند 7.085 دينار وارتفع خلال النهار إلى 7.100 دينار واستمر بالصعود إلا أنه تراجع بشكل طفيف مع ختام السوق وبلغ سعر الدولار 6.960 دينار في ختام تعاملات السوق.

ويشهد الدولار حالة من التذبذب مابين الانخفاض والارتفاع , ويرى خبراء أن استمرار موجة الارتفاع التي يخوضها الدولار أمر وارد وسط ضبابية الموقف الاقتصادي الذي تعشيه البلاد وتلقي الاحداث السياسية تأثيراً كبيرا على سعر الدولار, وانخفض الإنتاج النفطي إلى 350 ألف برميل يومياً, وتؤثر المخاوف والتوقعات على السوق السوداء بشكل كبير، ما يؤدي إلى رفع أسعار الصرف, ويتخوف التجار من نقص المعروض من العملة الأجنبية بشكل أكبر في الفترة القادمة بعد انخفاض إنتاج النفط.

يذكر أن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدت موجة صعود كبيرة بدأها الدولار مطلع شهر مايو وأرتفع الدولار بشكل قياسي خلال شهر رمضان ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.